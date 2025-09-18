Камоцци о Батракове за 23 млн евро на Transfermarkt: «Он не стоит этих денег. Настоящая цена не больше 14-15 млн евро»
Франко Камоцци заявил, что Алексей Батраков не стоит 23 млн евро.
Ранее Transfermarkt произвел переоценку футболистов в Мир РПЛ. 20-летний хавбек «Локомотива» стал оцениваться в 23 млн евро и возглавил список самых дорогих российских игроков.
«23 млн евро за Батракова? Он не стоит этих денег! Он хороший футболист, но его настоящая стоимость гораздо ниже. Я думаю, его настоящая цена не больше 14-15 млн евро.
Переход в ближайшее время в «Барселону» или другой топ-клуб? Я думаю, это будет сложно», – заявил футбольный агент Франко Камоцци.
В текущем сезоне Батраков провел 11 матчей в Премьер-лиге и FONBET Кубке России. На его счету 10 голов и 2 результативные передачи.
Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
