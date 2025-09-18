Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»

Агент Алексея Батракова доволен, что его клиент оценен дороже Месси и Роналду.

Transfermarkt повысил оценку цены полузащитника «Локомотива » до 23 млн евро. Лионель Месси , выступающий в МЛС за «Интер Майами », оценивается в 18 млн евро, Криштиану Роналду , играющий за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, – в 12 млн.

«Несмотря на то что такие великие игроки, как Месси и Роналду, до сих пор в цене – время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых.

Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении», – сказал Владимир Кузьмичев.

Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й

Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)