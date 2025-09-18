  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»
11

Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»

Агент Алексея Батракова доволен, что его клиент оценен дороже Месси и Роналду.

Transfermarkt повысил оценку цены полузащитника «Локомотива» до 23 млн евро. Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами», оценивается в 18 млн евро, Криштиану Роналду, играющий за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, – в 12 млн.

«Несмотря на то что такие великие игроки, как Месси и Роналду, до сих пор в цене – время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых.

Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении», – сказал Владимир Кузьмичев.

Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й

Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoИнтер Майами
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoвысшая лига Саудовская Аравия
агенты
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Россия
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
Владимир Кузьмичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков об отъезде в Европу: «Хочется когда-нибудь сравнить, как у нас и как там. Не скажу, что всем надо уезжать. Но сейчас многих подкупают еврокубки»
3сегодня, 13:12
Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й
63сегодня, 12:38
Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)
48сегодня, 11:56
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» против «Ростова»
5452 минуты назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
602 минуты назад
Джикия об уходе из «Спартака»: «Есть личное, а есть то, что можно говорить. Обид нет – мне поаплодировали, сделали круг почета и подготовили видео»
415 минут назад
Жозе Моуринью: «Ни один из гигантских клубов, что я тренировал, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика». Я буду жить ей»
2823 минуты назад
Камоцци о Батракове за 23 млн евро на Transfermarkt: «Он не стоит этих денег. Настоящая цена не больше 14-15 млн евро»
1732 минуты назад
УЕФА расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливеруля» (The Times)
1036 минут назад
Моуринью возглавил «Бенфику». Жозе был главным тренером клуба 25 лет назад
7643 минуты назад
Капелло сравнил Йылдыза с Дель Пьеро: «Харизма и креативность – их общие качества. У Алессандро не было такой скорости с мячом и без него»
1457 минут назад
Росель в суде о деле Негрейры: «Зачем «Барсе» помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе»
69сегодня, 13:40
«Вест Хэм» может назначить Лэмпарда вместо Поттера. Сейчас специалист работает в «Ковентри» из Чемпионшипа (Football Insider)
19сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Та не считает, что его следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Если бы я ударил его по лицу, то да. Желтая карточка была правильным решением»
5 минут назад
Харри Кейн: «Физически и ментально чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я знаю, что в «Баварии» у меня будут моменты, нужно лишь продолжать реализовывать их»
114 минут назад
Канисарес считает фаворитами ЛЧ «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль» и «Барселону»: «Арсенал» на подъеме, но пока не вижу его победителем»
215 минут назад
«Краснодар» принимает «Зенит». Быки, ждем всех на домашнем матче против сине-бело-голубых!
16 минут назадРеклама
Сирена, Спортс’’ и Red Apple сыграли товарищеский матч. В игре была использована зеленая карточка − арбитр вручал ее игрокам за добрые поступки
21 минуту назадВидео
Гаджиев о поведении Станковича: «Он считает, что судейство необъективное. Но в адрес команд из низа таблицы ошибаются чаще, чем в адрес «Спартака», «Зенита» или «Динамо»
345 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Алвес, Мусаев, Абдулкадыров, Оффор и Мохаммад играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
945 минут назад
«Пари НН» сыграет со «Спартаком» 1 октября в Нижнем Новгороде. Клуб играл в Саранске, Грозном, Казани в начале сезона
50 минут назад
Капитан «Эспаньола» Пуадо о пенальти «Реала»: «Это нормально. Игроки «Мадрида» хороши и часто оказываются в штрафной»
459 минут назад
Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»
1сегодня, 13:58Видео