УЕФА расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливеруля» (The Times)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем» (2:3) в Лиге чемпионов. Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.
Фанат «Ливерпуля» Джонни Поултер заявил, что помощник Симеоне плюнул в него в ходе стычки.
По данным The Times, УЕФА намерен расследовать эти обвинения. На видео, снятых болельщиками на «Энфилде» и опубликованных в социальных сетях, видно, как один из членов штаба «Атлетико» плюет в сторону болельщиков.
🖕 Фанат показал фак Симеоне – он полез драться. И сам закидал судей факами 🖕🖕🖕
