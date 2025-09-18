УЕФА расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливеруля» (The Times)

УЕФА изучит сообщения о плевке тренера «Атлетико» в болельщика «Ливерпуля».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем » (2:3) в Лиге чемпионов. Аргентинец, обсуждая ситуацию с резервным арбитром, показал тому, что посетители стадиона демонстрировали ему средний палец.

Фанат «Ливерпуля» Джонни Поултер заявил , что помощник Симеоне плюнул в него в ходе стычки.

По данным The Times, УЕФА намерен расследовать эти обвинения. На видео, снятых болельщиками на «Энфилде» и опубликованных в социальных сетях, видно, как один из членов штаба «Атлетико » плюет в сторону болельщиков.

🖕 Фанат показал фак Симеоне – он полез драться. И сам закидал судей факами 🖕🖕🖕