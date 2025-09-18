Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»

Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС.

Инцидент произошел после матча 10-го тура PARI Первой лиги. Игроки и представители тренерских штабов команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка.

«Я говорил, что мы определяем лиц, которых приглашаем на заседание. На заседание мы пригласили делегата матча и всю судейскую бригаду.

Также от «Родины » приглашены футболисты Артем Мещанинов , Лео Гогличидзе , Аршак Корян , Руслан Фищенко , от «Факела » – тренер Валерий Климов, администратор Андрей Тарасов, футболисты Георгий Гонгадзе , Станислав Магкеев », – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

У «Родины» и «Факела» дрались даже тренеры, игроки били друг друга по лицу. Что за жест спровоцировал?