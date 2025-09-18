Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»
Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС.
Инцидент произошел после матча 10-го тура PARI Первой лиги. Игроки и представители тренерских штабов команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка.
«Я говорил, что мы определяем лиц, которых приглашаем на заседание. На заседание мы пригласили делегата матча и всю судейскую бригаду.
Также от «Родины» приглашены футболисты Артем Мещанинов, Лео Гогличидзе, Аршак Корян, Руслан Фищенко, от «Факела» – тренер Валерий Климов, администратор Андрей Тарасов, футболисты Георгий Гонгадзе, Станислав Магкеев», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
У «Родины» и «Факела» дрались даже тренеры, игроки били друг друга по лицу. Что за жест спровоцировал?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости