  • Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»
Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС.

Инцидент произошел после матча 10-го тура PARI Первой лиги. Игроки и представители тренерских штабов команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка.

«Я говорил, что мы определяем лиц, которых приглашаем на заседание. На заседание мы пригласили делегата матча и всю судейскую бригаду.

Также от «Родины» приглашены футболисты Артем Мещанинов, Лео Гогличидзе, Аршак Корян, Руслан Фищенко, от «Факела» – тренер Валерий Климов, администратор Андрей Тарасов, футболисты Георгий Гонгадзе, Станислав Магкеев», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

У «Родины» и «Факела» дрались даже тренеры, игроки били друг друга по лицу. Что за жест спровоцировал?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
