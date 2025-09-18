  • Спортс
  • Гогличидзе ошибочно диагностировали рак: «В Ростове у меня заболело бедро – анализы показали вторую степень. Жена тогда была беременна, переживали всей семьей»
Гогличидзе ошибочно диагностировали рак: «В Ростове у меня заболело бедро – анализы показали вторую степень. Жена тогда была беременна, переживали всей семьей»

Лео Гогличидзе заявил, что ему ошибочно диагностировали рак.

Сейчас российский защитник выступает за «Родину» в PARI Первой лиге.

– В Ростове в отпуске почувствовал неприятную боль в бедре, поехал, сделал МРТ, меня отправили в онкобольницу. Мы сдали все анализы. В итоге анализы показали, что у меня рак второй степени.

Недолго думали, семьей сели, посидели, полетели в Израиль. В итоге все хорошо, у меня все вырезали. Оказалось, поставили неправильный диагноз. Взяли новую биопсию, посмотрели. Все спокойно. Вырезали и сказали: «Все, поезжай домой, все хорошо!»

– С одной стороны, звучит как приключение, потому что все хорошо в итоге, а с другой стороны…

– Как страшный сон.

– Вторая степень рака… Можно испугаться.

– Конечно, мы все испугались. У меня еще жена в этот момент была беременна, на седьмом месяце. Конечно, переживали всей семьей. Я особо, может, и не понимал, не осознавал всю ситуацию, что могло бы быть. Так что все прошло, можно сказать, хорошо.

– Тебе наверняка надо продолжать обследоваться?

– Нет, ничего не надо. Все отлично. Как сказал врач в Израиле, это, возможно, было повреждение, какая‑то травма, либо ты ударился, был надрыв, либо разорвал мышцу, не чувствовал, играл. И просто нарост образовался.

Как он объяснил, он удалил, не надо обследоваться. Живи и играй в футбол, все хорошо! – рассказал Лео Гогличидзе в эфире программы «Третий тайм».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
