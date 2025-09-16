Директор «Факела» о драке с «Родиной»: «Мещанинов показал некрасивый жест нашей скамейке, ребята полетели спросить. Потом извинился и сказал, что показывал одному игроку – дешевая отмазка»

Спортивный директор «Факела» высказался о драке с «Родиной».

Московский клуб обыграл воронежцев в 10-м туре Pari Первой лиги со счетом 2:0. После финального свистка игроки команд начали выяснять отношения , позже к ним присоединились представители тренерских штабов.

– Вы обратили внимание судьи на жесты одного из игроков «Родины» сразу после второго гола. Что там случилось?

– Мещанинов (защитник «Родины» – Спортс) показал некрасивый жест после второго гола. Из-за этого все и началось.

– Жест скамейке «Факела»?

– Да.

– А причина этого какая? Он ведь заходил после матча в раздевалку.

– Да. Он извинился и сказал, что показывал это отдельному футболисту. Но после всей этой истории, мне кажется, это дешевая отмазка. Надо смотреть протокол, но, по-моему, он даже желтой карточки не получил. Драка началась после этой провокации – ребята полетели спросить, что именно он хотел сказать.

– Будете добиваться его наказания?

– Если честно, все мысли направлены на то, чтобы в следующем матче добиться победы, – сказал Кирилл Котов .