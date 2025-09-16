Хавбек «Родины» Гуэйе забил «Факелу» ударом в девятку. Его команда победила в четвертом матче подряд
Папе Гуйе забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.
22-летний полузащитник отличился в игре «Родины» против «Факела» в 10-м туре соревнования, московский клуб победил 2:0. На 62-й минуте встречи Гуэйе подобрал мяч у чужой штрафной, сместился в центр и забил дальним ударом.
После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
