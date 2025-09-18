  • Спортс
  • Нойер о 3:1 с «Челси»: «То, как играла «Бавария» – достижение. Наша цель – победа в Лиге чемпионов, нужно делать домашнее задание»
Нойер о 3:1 с «Челси»: «То, как играла «Бавария» – достижение. Наша цель – победа в Лиге чемпионов, нужно делать домашнее задание»

Мануэль Нойер оценил победу «Баварии» над «Челси».

В первом туре Лиги чемпионов немецкий клуб оказался сильнее со счетом 3:1.

«Будучи игроком «Баварии», ты всегда хочешь побеждать. Для нас главное – победа в Лиге чемпионов, далекая цель.

Нужно стараться делать домашнее задание. Игра с «Челси» – это не домашнее задание. То, как мы играли, скорее, достижение. Мы разбили их у себя дома.

Мы играли против команды, которая во втором тайме во многом действовала так же, как «Аугсбург» (в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» победила 3:2, ведя 3:0 по ходу встречи). Это примеры, которые можно перенести и на Лигу чемпионов.

Там мы показали, что должны бороться до конца. Это было важным фактором сегодня. Тем не менее, мы также лучше играли и хладнокровнее обращались с мячом», – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

39-летний Нойер – самый возрастной игрок «Баварии» в ЛЧ. Он побил рекорд Маттеуса

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
