39-летний Нойер – самый возрастной игрок «Баварии» в ЛЧ. Он побил рекорд Маттеуса

Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов.

В среду вратарь принял участие в матче 1-го тура против «Челси» (3:1), когда ему было 39 лет и 174 дня.

Таким образом, Нойер побил рекорд Лотара Маттеуса , который последний раз играл за мюнхенцев в главном еврокубковом турнире в сезоне-1999/2000 в возрасте 38 лет и 353 дней.