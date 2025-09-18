39-летний Нойер – самый возрастной игрок «Баварии» в ЛЧ. Он побил рекорд Маттеуса
Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком «Баварии» в Лиге чемпионов.
В среду вратарь принял участие в матче 1-го тура против «Челси» (3:1), когда ему было 39 лет и 174 дня.
Таким образом, Нойер побил рекорд Лотара Маттеуса, который последний раз играл за мюнхенцев в главном еврокубковом турнире в сезоне-1999/2000 в возрасте 38 лет и 353 дней.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
