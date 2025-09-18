Компани про 3:1 с «Челси»: «Бавария» играла в свой футбол и не теряла концентрацию. Ребята получили удовольствие и заслужили победу»

Венсан Компани прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Очень интенсивная игра – вот как мне показалось. Ребята получили удовольствие и заслужили победу.

В этом сезоне мы уже встречались с сильными соперниками: «Тоттенхэмом » во время предсезонки, «Штутгартом », «Лейпцигом ». Но, конечно, мы знаем, что «Челси » – победитель клубного чемпионата мира. Сегодня мы играли сосредоточенно, показывали свой футбол, не теряли концентрацию. Было важно действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон и не проигрывая слишком много единоборств. Мы с этим справились», – сказал главный тренер «Баварии».