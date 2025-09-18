Компани про 3:1 с «Челси»: «Бавария» играла в свой футбол и не теряла концентрацию. Ребята получили удовольствие и заслужили победу»
Венсан Компани прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в Лиге чемпионов.
«Очень интенсивная игра – вот как мне показалось. Ребята получили удовольствие и заслужили победу.
В этом сезоне мы уже встречались с сильными соперниками: «Тоттенхэмом» во время предсезонки, «Штутгартом», «Лейпцигом». Но, конечно, мы знаем, что «Челси» – победитель клубного чемпионата мира. Сегодня мы играли сосредоточенно, показывали свой футбол, не теряли концентрацию. Было важно действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон и не проигрывая слишком много единоборств. Мы с этим справились», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости