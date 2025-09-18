  • Спортс
  • «Барса» и Spotify обсуждают новый контракт до 2030 года. Клуб хочет получать больше 65 млн евро в год, прописанных в опции продления
14

«Барселона» обсуждает со Spotify продление контракта.

Стороны довольны сотрудничеством и намерены продлить договор о титульном спонсорстве, истекающий в конце нынешнего сезона.

Стриминговый сервис сообщил клубу о желании продлить спонсорство еще на 4 сезона – до 2030 года.

По действующему соглашению Spotify выплачивает «Барсе» 57,5 млн евро ежегодно. В договоре есть опция продления, которую Spotify имеет право активировать. Если это произойдет, каталонцы будут получать 65 млн евро ежегодно.

Также будущее соглашение предусматривает дополнительные выплаты, если «Барса» разместит логотип компании на тренировочной форме: 10 млн в год за размещение на передней части экипировки, 5 млн – на задней, где сейчас присутствует реклама ДР Конго.

При этом «Барселона» хочет получать больше 65 млн евро в год. Стороны ведут переговоры.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Cadena SER
logoБарселона
бизнес
деньги
logoЛа Лига
бизнес и маркетинг
игровая форма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
