«Барса» продлила партнерство с компанией DAKA, выпускающей карточки с автографами игроков. Их рекламируют аккаунты «блауграны» в китайских соцсетях, на которые подписаны 15,9 млн человек

«Барселона» и DAKA продлили соглашение о партнерстве еще на три года.

«Китайская компания, выпускающая коллекционные карточки с автографами игроков, продолжит быть региональным партнером клуба в Китае еще три сезона, до 30 июня 2028 года.

Продление партнерства знаменует собой шестилетнюю годовщину отношений между «Барселоной» и DAKA и подтверждает прочное сотрудничество, налаженное региональным офисом в Гонконге с момента заключения первоначального соглашения в 2023 году.

Помимо уже существующих коллекционных карточек DAKA с автографами игроков «Барселоны», а также серии цифрового контента, который помог китайскому бренду наладить контакт с футбольными болельщиками через социальные сети клуба в Китае (включая WeChat, Weibo, Douyin, Toutiao, Xiaohongshu и bilibili), на которые подписано 15,9 млн человек, в предстоящих сезонах коллекция пополнится новыми коллекционными карточками с автографами игроков женской и баскетбольной команд «Барселоны».

Это поможет компании, выпускающей коллекционные карточки, расширить свое присутствие в более широком спортивном сообществе Китая», – сообщается на сайте «Барселоны».