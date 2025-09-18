Тренер «Ньюкасла» Хау об игре с «Барселоной»: «Исторический матч, я очень воодушевлен. Жаль, что Ямаль не сыграет – обидно, что не увидишь такого игрока»

Главный тренер «Ньюкасла» поделился мнением о предстоящем матче с «Барселоной».

Сегодня англичане примут каталонский клуб в матче первого тура Лиги чемпионов.

«Это историческая игра. У меня было волшебное предчувствие, когда мы увидели жеребьевку. Мы сосредоточились на тактике – будет отличный матч, я очень воодушевлен.

Все, что происходит в играх Лиги чемпионов, отличается от привычного. Опыт, полученный ранее, может нам помочь. Наш состав изменился за два года и стал сильнее. Я уверен в команде», – сказал Эдди Хау .

Он также прокомментировал тот факт, что Ламин Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.

«Жаль, что он не сыграет – обидно, что не увидишь такого игрока. Но у «Барселоны » есть и другие талантливые игроки на флангах», – добавил главный тренер «Ньюкасла ».

Флик о целях «Барсы» в ЛЧ: «Не слишком много думаю об этом, все команды хотят победить. В каждой игре нужно выкладываться полностью – мы убедились в этом в прошлом сезоне»