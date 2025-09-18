18

«Бенфика» объявила о переговорах с Моуринью: «Будут завершены в ближайшее время»

«Бенфика» официально сообщила о переговорах с Жозе Моуринью.

«Бенфика» проинформировала комиссию по рынку ценных бумаг о переговорах о найме тренера Жозе Моуринью. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время», – говорится в сообщении португальского клуба.

Ранее стало известно, что 62-летний тренер подпишет контракт сроком на два сезона.

Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»

Моуринью возвращается в ЛЧ! «Бенфика» его выбила, а теперь берет главным

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Бенфики»
