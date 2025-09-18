«Бенфика» объявила о переговорах с Моуринью: «Будут завершены в ближайшее время»
«Бенфика» официально сообщила о переговорах с Жозе Моуринью.
«Бенфика» проинформировала комиссию по рынку ценных бумаг о переговорах о найме тренера Жозе Моуринью. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время», – говорится в сообщении португальского клуба.
Ранее стало известно, что 62-летний тренер подпишет контракт сроком на два сезона.
