«Бенфика» объявила о переговорах с Моуринью: «Будут завершены в ближайшее время»

«Бенфика» официально сообщила о переговорах с Жозе Моуринью.

«Бенфика» проинформировала комиссию по рынку ценных бумаг о переговорах о найме тренера Жозе Моуринью. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время», – говорится в сообщении португальского клуба.

Ранее стало известно , что 62-летний тренер подпишет контракт сроком на два сезона.

