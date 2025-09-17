Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»

Жозе Моуринью прилетел в Португалию перед тем, как возглавить «Бенфику».

«Прежде чем я поднялся в самолет, у меня спросили, будет ли мне интересно потренировать «Бенфику». Я сказал, что мне интересно. «Бенфика» официально спросила у меня, будет ли мне это интересно. Я ответил, что сейчас я за границей, но с радостью пообщаюсь, когда вернусь в Португалию.

Когда мне предложили возможность потренировать «Бенфику», я долго не думал: мне это интересно. Какой тренер отказал бы «Бенфике»? Не я.

Возвращение в «Бенфику» – это не завершение карьеры.

Я покинул свой предыдущий клуб три или четыре недели назад. Не планировал оставаться без работы до конца сезона, это не в моем стиле, я хотел тренировать. Я сказал себе, что нужно восстановить эмоциональное равновесие, чтобы не соглашаться на любой клуб, только потому что я трудоголик. В этом случае, когда мне предложили возможность тренировать «Бенфику», я не раздумывал дважды – меня это интересует, мне бы этого хотелось», – сказал экс-тренер «Фенербахче» в аэропорту Тириш.