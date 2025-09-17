Президент «Фенербахче» о назначении Моуринью в «Бенфику»: «Если это правда, я могу назвать это странным жизненным совпадением»

Глава «Фенербахче» прокомментировал слухи о назначении Жозе Моуринью в «Бенфику».

Ранее сообщалось , что тренер, который был уволен из турецкого клуба в конце августа, в ближайшее время возглавит португальскую команду.

– Вы поехали в Лондон в начале сезона, чтобы расстаться с Моуринью?

– Напротив, я поехал туда, чтобы составить план на новый сезон.

Это расставание было тяжелым и в эмоциональном плане. Причина, по которой мы расстались, заключалась в том, что мы поняли, что надежды на чемпионство угасли.

Причина, по которой мы расстались с Моуринью , – наша игра в первых пяти матчах. Не пресс-конференция, не что-то другое. Если новость о том, что «Бенфика » достигла соглашения с Моуринью, правдива, я могу назвать это странным жизненным совпадением», – сказал президент «Фенербахче » Али Коч.

Напомним, «Фенербахче» отправил Моуринью в отставку после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:0, 0:1).