Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)
Станислав Черчесов хочет видеть Далера Кузяева в «Ахмате».
Главный тренер грозненской команды поговорил с 32-летним полузащитником о возможном трансфере, сообщает Sport24.
«Далер Кузяев общался со Станиславом Черчесовым по поводу возможного перехода в «Ахмат». Клуб готов предложить ему хорошие условия, но сам игрок дал понять, что пока ждет предложения из Европы.
При этом Черчесов очень рассчитывает на приход Кузяева, однако в разговорах с руководством «Ахмата» подчеркивает, что и нынешний состав способен бороться за высокие места в РПЛ, а точечное усиление можно провести зимой», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Кузяев находится в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». Его статистику можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?32676 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости