Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)

Станислав Черчесов хочет видеть Далера Кузяева в «Ахмате».

Главный тренер грозненской команды поговорил с 32-летним полузащитником о возможном трансфере, сообщает Sport24.

«Далер Кузяев общался со Станиславом Черчесовым по поводу возможного перехода в «Ахмат ». Клуб готов предложить ему хорошие условия, но сам игрок дал понять, что пока ждет предложения из Европы.

При этом Черчесов очень рассчитывает на приход Кузяева, однако в разговорах с руководством «Ахмата» подчеркивает, что и нынешний состав способен бороться за высокие места в РПЛ , а точечное усиление можно провести зимой», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кузяев находится в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». Его статистику можно найти здесь .