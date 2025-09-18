Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге

Сон Хын Мин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС.

33-летний вингер помог «Лос-Анджелесу » победить «Реал Солт Лейк » (4:1).

В начале августа Сон перешел из «Тоттенхэма» за 26 млн долларов. За 6 матчей в МЛС он забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Его клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 47 очков за 28 матчей.