Сон сделал хет-трик за «Лос-Анджелес» в матче МЛС. У 33-летнего вингера 5 голов за 6 игр в лиге
Сон Хын Мин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС.
33-летний вингер помог «Лос-Анджелесу» победить «Реал Солт Лейк» (4:1).
В начале августа Сон перешел из «Тоттенхэма» за 26 млн долларов. За 6 матчей в МЛС он забил 5 голов и сделал результативную передачу.
Его клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 47 очков за 28 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости