  Месси вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС, впереди – Де Поль, Сон Хын Мин и Пуч. Миранчук – 11-й
18

Месси вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС, впереди – Де Поль, Сон Хын Мин и Пуч. Миранчук – 11-й

Лионель Месси вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС.

Редакция Transfermarkt обновила величины рыночной стоимости футболистов североамериканской лиги.

Теперь первая пятерка самых дорогих игроков выглядит так:

1. Рики ПучЛос-Анджелес Гэлакси») – 20 млн евро;

2. Родриго Де Поль («Интер Майами») – 20 млн евро;

3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – 20 млн евро;

4. Эммануэль Латте-Лат («Атланта Юнайтед») – 18 млн евро;

5. Лионель МессиИнтер Майами») – 18 млн евро.

Отметим, что десятку замыкают Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») и Ирвинг Лосано («Сан-Диего»), которых оценили в 10 миллионов евро. Следом идет российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (9 млн).

Магомед-Шапи Сулейманов из «Канзас-Сити» не вошел в топ-100, его оценивают в 2,5 млн.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
