Месси вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС, впереди – Де Поль, Сон Хын Мин и Пуч. Миранчук – 11-й
Лионель Месси вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС.
Редакция Transfermarkt обновила величины рыночной стоимости футболистов североамериканской лиги.
Теперь первая пятерка самых дорогих игроков выглядит так:
1. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 20 млн евро;
2. Родриго Де Поль («Интер Майами») – 20 млн евро;
3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – 20 млн евро;
4. Эммануэль Латте-Лат («Атланта Юнайтед») – 18 млн евро;
5. Лионель Месси («Интер Майами») – 18 млн евро.
Отметим, что десятку замыкают Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») и Ирвинг Лосано («Сан-Диего»), которых оценили в 10 миллионов евро. Следом идет российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (9 млн).
Магомед-Шапи Сулейманов из «Канзас-Сити» не вошел в топ-100, его оценивают в 2,5 млн.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости