Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции

Георгий Джикия забил дебютный гол за «Антальяспор».

Команда экс-защитника «Спартака » обыграла «Самсунспор » на выезде в 5-м туре турецкой Суперлиги (2:1). Гол Джикии на 46-й минуте стал победным.

В турнирной таблице чемпионата «Антальяспор » Джикии идет на 3-м месте с 9 очками, сыграв на игру больше, чем ближайшие конкуренты.

Российский защитник перешел в турецкий клуб минувшим летом. Прошлый сезон он провел в «Химках». Это была его 5-я игра в Турции, подробная статистика игрока – здесь .