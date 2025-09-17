  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джикия считает, что не будет лишним в сборной: «Я соответствую уровню. Кому за 30 вызывают уже – Осипенко же 31»
13

Джикия считает, что не будет лишним в сборной: «Я соответствую уровню. Кому за 30 вызывают уже – Осипенко же 31»

Георгий Джикия надеется на вызов в сборную России.

Для Джикии дорога в сборную закрыта или нет?

– Не знаю, интересная тема. Этот год, наверное, будет определяющим. 100% не могу сказать, но на 99%, что зависит от меня – готовность и все-все-все – будет сделано уже к следующим сборам, которые будут у сборной. Будет определяющий момент: если будет вызов, то будет продолжение всей этой истории, если не будет вызова, то уже будет понимание того, что плавно отходим.

Когда в последний раз общался с Карпиным?

– В межсезонье встретились на паделе, поговорили несколько минут, но не о футболе.

Ты не будешь лишним в сборной?

– При моей готовности, и, если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной.

Кому за 30.

– Кому за 30 тоже вызывают уже. Поэтому все нормально.

Ты Осипенко имеешь в виду?

– Да. Ему же 31. Но это вопрос к тому, что нужно быть готовым, что тебя вызовут, – сказал защитник «Антальяспора». 

«Бавария» против «Челси». Кто победит?4710 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Джикия
logoСборная России по футболу
logoМатч ТВ
logoвысшая лига Турция
logoВалерий Карпин
logoАнтальяспор
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Осипенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
1013 сентября, 17:31
Смолов о будущем: «Есть какие-то предложения, я разговариваю. Переезд рассматриваю в первую очередь»
109 сентября, 16:43
Главные новости
«Акрон» сыграет с «Локомотивом» в Саранске из-за форума «Россия – спортивная держава»
513 минут назад
Джейми О′Хара: «Это худшая версия «МЮ», что я видел. Верните Сульшера. Они не могут так продолжать – они вылетят, будут играть с «Ротерхэмом» в следующем сезоне»
1120 минут назад
Гуллит про удаление Карвахаля за удар лбом в лицо Рульи: «По-настоящему тупой поступок для столь опытного игрока»
1532 минуты назад
Азербайджан не высказывался против бана России: «УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам»
443 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» в гостях у «Крыльев», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи»
9949 минут назад
Черданцев о 2:2 «Динамо» и «Спартака»: «Для зрителей было интересно. Но я смотрю другими глазами – качество игры меня разочаровало»
54сегодня, 14:15
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
26сегодня, 14:14
Хейсен считает, что ВАР должен был отменить его удаление в игре с «Сосьедадом». Защитник «Реала» понимает, что ему придется приспособиться к судейству в Ла Лиге (The Athletic)
17сегодня, 14:09
Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль, допустили в социалистической партии: «Убитые дети, застреленные по дороге за едой люди, разрушенные города – это геноцид»
112сегодня, 14:03
«Зенит» потратил 203 млн евро на нынешний состав – 49-е место в мире и первое в РПЛ. «Спартак» – 139 млн, «Динамо» – 85 млн (CIES)
102сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Чалов забил 2-й мяч за ПАОК в сезоне – с пенальти «Левадиакосу» Лодыгина в Кубке Греции. У форварда 7 голов за клуб в 49 матчах
8 минут назад
Ван Дейк – фанатам «Ливерпуля» об ЛЧ: «Давайте сделаем «Энфилд» местом, куда не захочет приезжать ни одна европейская команда»
420 минут назад
Доннарумма об игре ногами: «Гвардиола может мне помочь, мы добьемся успеха. Нужно уметь читать ситуацию – иногда можно форсировать игру, а порой лучше просто нанести дальний удар»
132 минуты назад
«Крылья Советов» – «Краснодар». 0:1 – Козлов открыл счет. Онлайн-трансляция
535 минут назадLive
Облак об «Атлетико» в ЛЧ: «Мечтаю победить каждый год – мне это еще не удавалось, но я считаю это возможным. Нельзя сомневаться ни на секунду»
48 минут назад
Мостовой об ЛЧ: «Не хватает наших клубов, «Зенит» играл бы там лучше, чем в РПЛ. В чемпионате им не хватает мотивации, а там бились бы изо всех сил»
754 минуты назад
Бенжамен Менди перешел в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подписал контракт с польским клубом по схеме «1+1»
8сегодня, 14:46Фото
Мужская сборная Германии по футболу – на 8-м месте в рейтинге национальных команд от Bild. Женская – на 4-м, баскетбольная мужская – на первом
1сегодня, 14:45
«Бавария» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
8сегодня, 14:30
«Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 14:30