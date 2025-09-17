Джикия считает, что не будет лишним в сборной: «Я соответствую уровню. Кому за 30 вызывают уже – Осипенко же 31»

Георгий Джикия надеется на вызов в сборную России.

– Для Джикии дорога в сборную закрыта или нет?

– Не знаю, интересная тема. Этот год, наверное, будет определяющим. 100% не могу сказать, но на 99%, что зависит от меня – готовность и все-все-все – будет сделано уже к следующим сборам, которые будут у сборной. Будет определяющий момент: если будет вызов, то будет продолжение всей этой истории, если не будет вызова, то уже будет понимание того, что плавно отходим.

– Когда в последний раз общался с Карпиным?

– В межсезонье встретились на паделе, поговорили несколько минут, но не о футболе.

– Ты не будешь лишним в сборной?

– При моей готовности, и, если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной.

– Кому за 30.

– Кому за 30 тоже вызывают уже. Поэтому все нормально.

– Ты Осипенко имеешь в виду?

– Да. Ему же 31. Но это вопрос к тому, что нужно быть готовым, что тебя вызовут, – сказал защитник «Антальяспора ».