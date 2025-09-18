Кейн – лучший англичанин по голевым действиям (53) в ЛЧ. Он побил рекорд Бекхэма
Харри Кейн стал рекордсменом по голевым действиям в Лиге чемпионов среди англичан.
Форвард «Баварии» сделал дубль в матче с «Челси» (3:1), теперь у него 53 (42+11) очка в турнире по системе «гол+пас».
Таким образом, Кейн побил рекорд Дэвида Бекхэма среди англичан. При этом нападающий провел в Лиге чемпионов 58 игр, а экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» – 107.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
