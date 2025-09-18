Кейн – 3-й игрок в истории ЛЧ, забивший 20+ голов за два разных клуба. Ранее это удавалось Роналду и Неймару

Харри Кейн забил 20-й и 21-й голы за «Баварию» в Лиге чемпионов.

Нападающий мюнхенского клуба сделал дубль в матче против «Челси » в 1-м туре общего этапа турнира (3:1).

Кейн стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим по 20 или более голов за два разных клуба – в составе «Тоттенхэма » он тоже отличился 21 раз.

Ранее это удавалось Криштиану Роналду (105 голов за «Реал» и 21 за «Манчестер Юнайтед») и Неймару (21 за «Барселону» и 22 за «ПСЖ»).