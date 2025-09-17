Черчесов об отмене красной Гандри: «Я видел, что ничего не было. Раньше если удаляли, никто никого не возвращал. Но судья тоже живой человек – старался, работал, ошибался»

Станислав Черчесов высказался об отмене красной карточкой Надера Гандри.

«Ахмат» уступил «Зениту » (1:2) в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Защитник грозненцев Надер Гандри сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку. Уходя с поля, тунисец бросил свою футболку болельщику. Фанат вернул игроку футболку. После проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую.

– Это вопрос к судье. Если бы не удалил, а потом не вернул…

Мы хотели показать хороший футбол. Местами это получалось. На стандартах мы не сработали должным образом. Разберем и будем идти дальше.

– Были у вас такие случаи?

– Не было. У нас раньше не было ВАР. Если у нас удаляли, то, во‑первых, знали за что, во‑вторых, никто и никого никуда не возвращал. Пусть они сами уже разбираются.

– Вы понимали, за что была показана красная карточка?

– Я же видел, что ничего не было. Но судья тоже живой человек. Старался, работал, ошибался, что делать, – сказал главный тренер «Ахмата ».