Черчесов об отмене красной Гандри: «Я видел, что ничего не было. Раньше если удаляли, никто никого не возвращал. Но судья тоже живой человек – старался, работал, ошибался»
«Ахмат» уступил «Зениту» (1:2) в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Защитник грозненцев Надер Гандри сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку. Уходя с поля, тунисец бросил свою футболку болельщику. Фанат вернул игроку футболку. После проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую.
– Это вопрос к судье. Если бы не удалил, а потом не вернул…
Мы хотели показать хороший футбол. Местами это получалось. На стандартах мы не сработали должным образом. Разберем и будем идти дальше.
– Были у вас такие случаи?
– Не было. У нас раньше не было ВАР. Если у нас удаляли, то, во‑первых, знали за что, во‑вторых, никто и никого никуда не возвращал. Пусть они сами уже разбираются.
– Вы понимали, за что была показана красная карточка?
– Я же видел, что ничего не было. Но судья тоже живой человек. Старался, работал, ошибался, что делать, – сказал главный тренер «Ахмата».