Компани не согласен, что Та следовало удалить: «Был фол со стороны соперника. Джонатана дернули за футболку, и он пытался освободиться»
Венсан Компани не согласен, что Джонатана Та следовало удалить в матче с «Челси» (3:1).
На этом настаивал тренер «синих» Энцо Мареска после поражения от «Баварии» в 1-м туре Лиги чемпионов.
На 29-й минуте защитник мюнхенцев Та в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам «Баварии» перед голом Коула Палмера.
«На самом деле я хотел, чтобы это был фол со стороны соперника. Возможно, я предвзят. Мне показалось, что его [Та] дернули за футболку, и он пытался освободиться. Его развернуло, и как защитник ты инстинктивно стремишься стряхнуть соперника.
Не думаю, что это было настолько серьезным поводом [для красной карточки]», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
