  • Мареска считает, что Та следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Когда кто-то хочет не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, это красная, я считаю. Но судьям нужно увидеть кровь»
3

Мареска считает, что Та следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Когда кто-то хочет не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, это красная, я считаю. Но судьям нужно увидеть кровь»

Энцо Мареска недоволен решением не удалять Джонатана Та.

Защитник «Баварии» в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера.

«Следовало показать ему красную карточку. Я всегда говорил, что если игрок собирается не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, то он должен быть удален.

Почему это не красная? Судья сказал, что фол не был достаточно жестким, агрессивным. Поэтому для того, чтобы была показана красная, судье нужно увидеть кровь или что-то в этом духе.

Если есть такое намерение – это красная, у меня это никаких сомнений не вызывает», – сказал главный тренер «Челси».

Матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
