Миранчук сделал ассист за «Динамо» во втором матче подряд
Антон Миранчук совершил результативное действие во 2-м матче подряд.
Полузащитник «Динамо» ассистировал Эль-Мехди Маухубу в игре против «Сочи» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм).
Ранее 29-летний футболист отдал результативный пас в матче со «Спартаком» (2:2).
Миранчук проводит 5-й матч за «Динамо».
