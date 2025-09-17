3

Миранчук сделал ассист за «Динамо» во втором матче подряд

Антон Миранчук совершил результативное действие во 2-м матче подряд.

Полузащитник «Динамо» ассистировал Эль-Мехди Маухубу в игре против «Сочи» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм). 

Ранее 29-летний футболист отдал результативный пас в матче со «Спартаком» (2:2). 

Миранчук проводит 5-й матч за «Динамо».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
