Ривалдо о Винисиусе в запасе «Реала»: «Не считаю это наказанием, такая стратегия поможет ему вырасти еще больше. Алонсо знает, как извлечь из него максимум»

Ривалдо высказался о выходах Винисиуса со скамейки.

Вингер «Реала » не попал в стартовый состав на игру с «Овьедо» во 2-м туре Ла Лиги (3:0). Он вышел на замену на 63-й минуте, забив гол и отдав результативную передачу.

«Я не считаю это наказанием. Он заменил его, чтобы потом выжать максимум. Такая стратегия поможет Винисиусу вырасти еще больше. И это дает результат: он начал забивать голы.

Хаби – отличный тренер, но он также был отличным игроком. Он прекрасно понимает, что думает футболист вроде Винисиуса. Он знает, что иногда нужно сделать корректировку, даже если это касается великих игроков. Но Хаби, как и любой тренер, всегда хочет лучшего для своих футболистов. Он понимает, что Винисиус важен, и отлично знает, как извлечь из него максимальную отдачу», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» в интервью Betfair.