  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ривалдо о Винисиусе в запасе «Реала»: «Не считаю это наказанием, такая стратегия поможет ему вырасти еще больше. Алонсо знает, как извлечь из него максимум»
2

Ривалдо о Винисиусе в запасе «Реала»: «Не считаю это наказанием, такая стратегия поможет ему вырасти еще больше. Алонсо знает, как извлечь из него максимум»

Ривалдо высказался о выходах Винисиуса со скамейки.

Вингер «Реала» не попал в стартовый состав на игру с «Овьедо» во 2-м туре Ла Лиги (3:0). Он вышел на замену на 63-й минуте, забив гол и отдав результативную передачу. 

«Я не считаю это наказанием. Он заменил его, чтобы потом выжать максимум. Такая стратегия поможет Винисиусу вырасти еще больше. И это дает результат: он начал забивать голы.

Хаби – отличный тренер, но он также был отличным игроком. Он прекрасно понимает, что думает футболист вроде Винисиуса. Он знает, что иногда нужно сделать корректировку, даже если это касается великих игроков. Но Хаби, как и любой тренер, всегда хочет лучшего для своих футболистов. Он понимает, что Винисиус важен, и отлично знает, как извлечь из него максимальную отдачу», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» в интервью Betfair. 

Нули России с Иорданией – как вам?24435 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoРивалдо
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе – игрок месяца в «Реале». У форварда 3 гола в 3 матчах Ла Лиги
95 сентября, 14:37
Карвахаль о Винисиусе в запасе «Реала»: «Зачастую выходящий на замену важнее того, кто в старте. Вини оказывает определяющее влияние на игру даже за полчаса»
12 сентября, 14:34
Главные новости
Соболенко снова выиграла US Open, поражение СКА Ларионова, Португалия с дублем Роналду разгромила Армению, умер Кен Драйден, Клаудиньо объяснил слова про уход из «Зенита» и другие новости
150 минут назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»
2сегодня, 03:05
Александр Соболев: «Никогда не ставлю целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту»
15сегодня, 01:57
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
вчера, 22:00Тесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
26вчера, 21:53
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
10вчера, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
15вчера, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
22вчера, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
31вчера, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о 5:3 со «Сьоном»: «Молодым сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать. Для их профессионального становления это большой плюс»
27 минут назад
Адамов о статусе запасного в сборной: «Даже если просто тренируешься с лучшими игроками страны – это большая честь и мотивация. Хочется показать себя с лучшей стороны»
149 минут назад
Товарищеские матчи. Мексика и Япония сыграли 0:0, Монтеса удалили на 92-й, Южная Корея победила США в гостях благодаря голу Сона
2сегодня, 03:57
«Гаттузо придал Италии твердость духа – то, чего не хватало». Мойзе Кин после 5:0 с Эстонией
3сегодня, 03:40
Канчельскис о «Локо»: «Дзюба мог остаться и помочь. Молодежь нестабильна: где-то хорошо сыграли и думают, что все умеют. Должна быть пара дядек, чтобы держать всех в тонусе»
2сегодня, 03:19
«Динамо» отдаст ​​​​​​​Смелова в аренду в «Пари НН» с правом выкупа
1сегодня, 02:43
Гасилин о Карпине: «Хочется, чтобы тренер сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за»
2сегодня, 02:30
Экс-форвард ЦСКА Шкурин перешел из «Легии» в «Катовице» за 400 тысяч евро. У него 23 гола за 2 последних сезона в Польше
сегодня, 02:18Фото
Джексон о Кейне: «Надеюсь чему-нибудь у него научиться. Мы хорошо дополняем друг друга на поле»
1сегодня, 01:45
Головин о Батракове и Кисляке: «Качественные игроки, очень талантливые. Большой объем работы, много желания»
сегодня, 01:26