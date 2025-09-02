Карвахаль о Винисиусе в запасе «Реала»: «Зачастую выходящий на замену важнее того, кто в старте. Вини оказывает определяющее влияние на игру даже за полчаса»

Даниэль Карвахаль считает, что Винисиус полезен «Реалу» даже в запасе.

Бразильский вингер мадридцев оказался вне стартового состава и вышел на замену в матче Ла Лиги против «Овьедо» (3:0), забив гол и отдав результативную передачу.

– Винисиус в запасе – это способ мотивации?

– Думаю, мы должны извлекать из этого пользу. В матче с «Овьедо» он вышел на замену, забил, сделал ассист. В следующем туре он снова забил.

Он должен понимать, что очень сложно поддерживать высокий уровень, проводя 60 матчей с паузой в три дня. Вини, с его уровнем мастерства и способностями, которые он проявляет даже за полчаса, оказывает определяющее влияние на игру.

Думаю, идея тренера заключается в том, чтобы мы все были готовы к игре, а тот, кто выходит на замену, зачастую даже важнее того, кто выходит в стартовом составе, – сказал защитник «Мадрида ».

Винисиус и «Реал» уже год не могут продлить контракт. Что не так?