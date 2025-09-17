Папен о судьях: «К «Реалу» относятся гораздо мягче, стараются все сгладить. Когда арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении, возникают вопросы. Второй пенальти – это гротеск»

Жан-Пьер Папен отметил хорошее отношение арбитров к «Реалу».

«К «Реалу » относятся гораздо мягче, стараются все сгладить.

Когда я вижу, как арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении… Честно, у меня возникают вопросы.

Пенальти в случае с Мединой – это, честно говоря, гротеск. Слишком много всего для такого клуба, как «Реал». Ему и так не нужно особой помощи, чтобы выигрывать матчи, а когда ему помогают в трудные моменты, это уже перебор.

Фанаты «Марселя» с этим точно согласятся», – сказал бывший форвард французской команды.

Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной