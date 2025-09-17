Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать»

Хаби Алонсо оценил игру «Реала» в матче с «Марселем».

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов мадридцы одержали победу со счетом 2:1, забив оба гола с пенальти.

«В игре произошло много всего, мы хорошо провели первые полчаса – было много моментов, мы могли повести в счете, но пропустили. Затем игра стала более равной, во втором тайме мы атаковали, не создавая столько моментов, но у меня было ощущение, что мы отрабатывали, пока удаление Карвахаля не осложнило ситуацию.

Мы продемонстрировали дух Лиги чемпионов на «Бернабеу», и счет 2:1 позволил нам обороняться вдесятером и получить три очень важных очка. Мы несколько раз перехватили мяч на половине поля соперника, быстро подключались, но это была очень хорошая игра. Во втором тайме игра немного замедлилась, и после удаления она пошла по-другому.

Удаления можно было избежать, это очень обидно, и нам придется поговорить об этом. То, что сказал судья – другой вопрос. Мбаппе сыграл неплохо, он на правильном пути, забил два гола и оказал огромное влияние. У него хороший личный и футбольный опыт, и я счастлив работать с ним. Здесь много ярких личностей, и я очень рад», – сказал главный тренер «Реала » в интервью Movistar.