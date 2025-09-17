Ротен о 2-м пенальти «Реала»: «Просто возмутительно. Всегда одно и то же, но в УЕФА не хотят реагировать. Мы предвидели, что судья будет компенсировать красную Карвахалю»

Жером Ротен считает, что «Реал» пользуется благосклонностью судей.

Бывший полузащитник «ПСЖ» дал комментарий о работе Ирфана Пельто на игре Лиги чемпионов между мадридцами и «Марселем » (2:1). Недовольство вызвало решение назначить одиннадцатиметровый после попадания мяча в руку Факундо Медине.

«Как можно назначать пенальти за такое? Это просто возмутительно. Всегда одно и то же. Мы пытаемся ломиться в закрытые двери, но там, в УЕФА , не хотят реагировать.

Мы это предвидели. Мы знали, что после красной карточки [Карвахалю], которую арбитру было трудно показать, он будет компенсировать ее как сможет. Это видно по некоторым решениям: по карточкам, которые он легче раздавал марсельцам, или по этому эпизоду с элементом. Есть некоторая неопределенность, и он думает: «Назначу пенальти, и все пройдет как по маслу», – отметил Ротен .