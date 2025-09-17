«Наш Лавров». Фанаты «Зенита» развернули баннер в честь 100-летия актера и болельщика клуба Кирилла Лаврова на матче с «Ахматом»
Болельщики «Зенита» организовали перформанс в честь 100-летия Кирилла Лаврова.
Актер театра и кино и болельщик сине-бело-голубых родился в Ленинграде 15 сентября 1925 года. Он скончался 27 апреля 2007 года, не дожив полгода до первого российского чемпионства «Зенита».
Петербуржцы принимают «Ахмат» (0:0, первый тайм) в четвертом туре Фонбет Кубка России.
Домашние болельщики растянули на трубине масштабный баннер с изображением артиста и надписью «Наш Лавров».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
