Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Неправда, что он не хочет здесь играть, просто у него такое выражение лица. Он приехал после кучи игр, остался без отпуска – его нужно хорошо восстановить»

Вильям Оливейра опроверг слухи о нежелании Жерсона играть в России.

– В чем сила Жерсона?

– Это очень техничный футболист, который хорошо видит поле, передачами ведет игру в центре и действует на разных позициях. Конечно, есть нюансы, которые нужно улучшать: взаимосвязи с партнерами, выполнение требований в обороне.

Но он способен дать то, что у нас немножко пропало, когда Вендел и Клаудиньо не играли. Все видно даже по тому, что он добавил во втором тайме игры с «Ростовом». Уверен, он нам очень поможет.

– К его трансферу я писала большой текст, по итогам которого возникло впечатление, что у него очень сложный характер: ни из одного клуба не уходил без конфликта или скандала. Насколько большое внимание этому уделяли?

– Действительно, мы понимаем, что это за футболист, какой у него характер. У Жерсона были ситуации, когда он не совсем благополучно уходил из команд.

Но он был готов перейти к нам, перед трансфером я разговаривал и с ним, и с его представителем. У него действительно было желание перейти в «Зенит» – это и выгодное предложение, и солидный клуб с хорошей инфраструктурой, о котором он многое знал от наших бразильских футболистов. Ему все это очень понравилось, поэтому он и перешел.

Считаю, ради некоторых игроков стоит рискнуть и посмотреть, как он здесь будет выглядеть. По качествам Жерсон – очень сильный игрок, который играл ведущую роль в самом большом клубе Бразилии. Будем надеяться, что вести себя будет соответствующе. Это действительно классный футболист, но ему нужно помогать и поддерживать, чтобы он смог показывать максимум здесь.

– Вы употребили слово «рискнуть». То есть вы воспринимаете этот трансфер как рискованный?

– Любой футболист – это риск. Мы не знаем: раньше он никогда не был в России, а теперь оказался в новой стране после того, как достаточно долго играл в Бразилии (за «Фламенго» выступал с зимы 2023-го по лето 2025-го – Спортс’’), а его переходы в «Рому» и «Марсель» были не самыми удачными.

Поэтому любой трансфер любого игрока из Южной Америки – небольшой риск. Ты не знаешь, как он здесь себя будет чувствовать, как пройдет адаптация, подойдет ли ему российский футбол. Опять же: есть футболисты, ради которых стоит рисковать. Если Жерсон покажет тот футбол, что в Бразилии, то очень сильно нам поможет.

От редакции: следующие три вопроса заданы в сентябре, спустя два месяца после первого разговора с Оливейрой.

– Очевидно, Жерсон показывает не тот футбол, которого от него ждали. В чем причина?

– Это адаптация. Каждый реагирует [на переезд] по-разному. У нас были примеры футболистов, которые сразу после перехода ярко начинали, но потом следовал спад. Были и те, кто начинали не очень хорошо, а потом прибавляли.

У Жерсона, кроме проблем с адаптацией, есть и немножко другая причина – он очень утомлен. Приехал сюда после кучи игр и остался без отпуска. Даже когда его обследовали, мы видели, что функциональное состояние – вообще не то, что нужно. Скорее всего, именно поэтому он и получил травму (из-за повреждения Жерсон не играл с «Пари НН» в 7-м туре Мир РПЛ – Спортс’’). На мой взгляд, его в первую очередь нужно хорошо восстановить. Мы над этим работаем.

Качества, которые он показал даже в нынешнем состоянии, могут помочь нам во многих аспектах. Надеемся, что наберет хорошую форму и выдаст максимум.

Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть, что Жерсон несчастлив… Это все неправда. Мы постоянно рядом – видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек, который все время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь.

– То есть новости про Саудовскую Аравию – это неправда?

– Конечно, неправда. Никакого предложения не было. Это кто-то придумал.

– Мнение нашего тактического автора Андрея Савина: Жерсон неэффективен в нынешней роли. У вас он правая восьмерка в 4-3-3, а в Бразилии выходил там, где в «Зените» играют Луис Энрике или Педро, и оттуда при необходимости смещался в середину. Что вы на это скажете?

– Как что-то не так, сразу возникают такие разговоры. В Бразилии все, наоборот, говорили, что Жерсон играет не на своей позиции, а на других позициях в центре проявлял бы себя еще ярче.

Очевидно, что он не игрок фланга. У Жерсона нет качеств, которые нужны на этой позиции. Когда он только перешел, мы спросили, где ему комфортнее. Он сказал, что любит центр поля, где может больше участвовать в розыгрышах: тащить мяч, разгонять атаку, отдавать хорошие передачи. Его лучшая игра – в центре. Либо единственным, либо вторым опорником. Либо чуть выше.

Мы еще решим, где он будет играть. Прежде всего отталкиваемся от того, что нужно команде. А то, что нашей команде нужно, совпадает с его качествами, – сказал помощник главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу’‘.

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?