Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2004/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов

Карточку Panini Лионеля Месси продали за рекордную сумму.

Первая официальная карточка аргентинца с дебютного сезона-2004/05 ушла на аукционе за 1,5 миллиона долларов.

До этого самую высокую цену платили за карточку Пеле 1958 года шведской компании Alifabolaget в частной сделке в 2022 году – 1,33 миллиона долларов.

Отмечается, что качество экземпляра получило наивысшую оценку «10». Продажа состоялась всего через несколько дней после того, как аукционный дом Goldin Auctions организовал сделку на 1,1 миллиона долларов за другой образец той же карточки, также получивший оценку «10».

Карточка Месси, проданная за 1,5 миллиона долларов, также имеет «бриллиантовый» сертификат от Mike Baker Authenticated, который считается показателем исключительно элитного состояния.