«Барса» и Midea стали партнерами – лого компании появится на форме команды со следующего сезона. Клуб будет получать 12 млн евро в год

Партнером «Барселоны» станет производитель бытовой техники Midea.

Клуб объявил о соглашении с компанией на пять лет. Оно вступит в силу со следующего сезона. С 1 июля 2026 года логотип Midea будет размещен на левом рукаве футболки «Барсы».

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» будет получать от партнера около 12 млн евро за сезон.