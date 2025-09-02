«Барса» и Midea стали партнерами – лого компании появится на форме команды со следующего сезона. Клуб будет получать 12 млн евро в год
Партнером «Барселоны» станет производитель бытовой техники Midea.
Клуб объявил о соглашении с компанией на пять лет. Оно вступит в силу со следующего сезона. С 1 июля 2026 года логотип Midea будет размещен на левом рукаве футболки «Барсы».
По данным Mundo Deportivo, «блауграна» будет получать от партнера около 12 млн евро за сезон.
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости