  • Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»
4

Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»

Рене Меленстен представил Майкла Кэррика в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

«Майкл Кэррик может быть очевидным выбором, если Рубен Аморим уйдет. Очевидно, что Майкл Кэррик до сих пор знает многих игроков, которые были в команде, когда он там работал. Так что он еще обладает хорошей информацией изнутри. Он, очевидно, знает клуб. Он знает, чего ожидают от клуба.

Слухи всегда ходят, и всегда называются какие-то имена. Жозе Моуринью тоже без работы. Так что его имя будет упоминаться, как и имена всех других тренеров.

Но главное – нужно найти человека, который имеет четкое представление о том, что нужно делать, но при этом создает такую структуру, которую футболисты принимают и которая зажигает в них искру. Потому что они не плохие игроки, там много хороших игроков.

Я уверен, что если бы они играли в системе, которая им подходит, то они бы действительно играли на высшем уровне. Я думаю, что мы могли бы увидеть потрясающий «Манчестер Юнайтед». Возможно, Майкл мог бы быть тем самым человеком.

Дело не в магии. Дело скорее в здравом смысле, чем в чем-либо другом, вот и все, и Кэррику его не занимать», – сказал экс-ассистент Алекса Фергюсона в интервью BetVictor.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
