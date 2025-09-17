Рене Меленстен представил Майкла Кэррика в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

«Майкл Кэррик может быть очевидным выбором, если Рубен Аморим уйдет. Очевидно, что Майкл Кэррик до сих пор знает многих игроков, которые были в команде, когда он там работал. Так что он еще обладает хорошей информацией изнутри. Он, очевидно, знает клуб. Он знает, чего ожидают от клуба.

Слухи всегда ходят, и всегда называются какие-то имена. Жозе Моуринью тоже без работы. Так что его имя будет упоминаться, как и имена всех других тренеров.

Но главное – нужно найти человека, который имеет четкое представление о том, что нужно делать, но при этом создает такую структуру, которую футболисты принимают и которая зажигает в них искру. Потому что они не плохие игроки, там много хороших игроков.

Я уверен, что если бы они играли в системе, которая им подходит, то они бы действительно играли на высшем уровне. Я думаю, что мы могли бы увидеть потрясающий «Манчестер Юнайтед ». Возможно, Майкл мог бы быть тем самым человеком.

Дело не в магии. Дело скорее в здравом смысле, чем в чем-либо другом, вот и все, и Кэррику его не занимать», – сказал экс-ассистент Алекса Фергюсона в интервью BetVictor.