Джейми О′Хара: «Это худшая версия «МЮ», что я видел. Верните Сульшера. Они не могут так продолжать – они вылетят, будут играть с «Ротерхэмом» в следующем сезоне»

Джейми О′Хара призвал «Манчестер Юнайтед» вернуть Оле-Гуннара Сульшера.

«Это худшая версия «Манчестер Юнайтед », которую я видел. Честно. Я не могу поверить, что Рубен Аморим все еще тренирует команду, честно. Когда они наконец расстанутся с ним? Когда они наконец сделают то, что сделал «Шеффилд Юнайтед », проглотят свою гордость [и скажут]: «Мы ошиблись»?

Верните Оле... верните Оле.

Они не могут так продолжать. Они вылетят. В следующем сезоне они будут играть с «Ротерхэмом », – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Talksport.