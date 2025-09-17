Джейми О′Хара: «Это худшая версия «МЮ», что я видел. Верните Сульшера. Они не могут так продолжать – они вылетят, будут играть с «Ротерхэмом» в следующем сезоне»
Джейми О′Хара призвал «Манчестер Юнайтед» вернуть Оле-Гуннара Сульшера.
«Это худшая версия «Манчестер Юнайтед», которую я видел. Честно. Я не могу поверить, что Рубен Аморим все еще тренирует команду, честно. Когда они наконец расстанутся с ним? Когда они наконец сделают то, что сделал «Шеффилд Юнайтед», проглотят свою гордость [и скажут]: «Мы ошиблись»?
Верните Оле... верните Оле.
Они не могут так продолжать. Они вылетят. В следующем сезоне они будут играть с «Ротерхэмом», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Talksport.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?4719 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости