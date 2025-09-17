Пол Мерсон: «Амориму идеально подошел бы «Челси». Его система совершенно не подходит этому составу «МЮ»

Пол Мерсон назвал проблему Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«То, как хочет играть Рубен Аморим , вызывает беспокойство. Он не изменится. Он посмотрит на это и скажет: «Я добился того, чего добился, играя так, как я играю», – используя тройку защитников и высокие фланги.

Ему идеально подошел бы «Челси ». У них есть крайние защитники мирового класса в лице Риса Джеймса и Мало Гюсто , а также лучший опорный полузащитник АПЛ Мойсес Кайседо. [Его система] подошла бы этим игрокам.

Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – эта система совершенно не подходит тому составу, который у них есть. Два крайних защитника и близко для этого не годятся, они недостаточно хороши. И они играют важную роль в этой команде. В центре поля не хватает скорости. Все складывается против него.

Время от времени нужно уметь адаптироваться. Можно вносить изменения, потому что у всех свои сильные стороны, но это не значит, что нужно отказываться от своих убеждений. Не думаю, что в этом сезоне они чего-то достигнут – предстоит слишком много работы. У них нет необходимых качеств.

Они достойно сыграли против «Бернли», но в итоге счет стал 2:2, и им пришлось забивать с пенальти на последней минуте. Два их лучших игрока – Мэйсон Маунт и Матеус Кунья, им нельзя пропускать матчи. Они до сих пор не могут выиграть два матча подряд в чемпионате, уже почти год подряд. Это немыслимо для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед». Просто немыслимо.

Я просто хочу, чтобы он время от времени приспосабливался к имеющимся в его распоряжении игрокам. Это вызывает беспокойство, потому что он не знает свой лучший состав, тройка защитников даже не играет вместе каждую неделю. Он работает уже год, и это очень, очень беспокоит», – написал бывший футболист «Арсенала».