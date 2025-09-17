Ари о матче России с Бразилией: «Это очень тяжело сделать – знаю сумму, за которую бразильцы приедут. Сейчас они в 2-3 раза сильнее российской сборной»

Ари высказался о трудностях организации товарищеского матча России и Бразилии.

«Матч между Россией и Бразилией? Я сам на связи с некоторыми людьми, знаю сумму, которая нужна, чтобы сборная Бразилии сюда приехала. Скажу, что это очень тяжело сделать. Я всегда рад помочь в каких-то переговорах, потому что будет просто отлично, если такой матч состоится.

Если говорить об уровне команд, Россия в последних матчах смотрелась неплохо. В сборной сейчас много молодежи.

Неприятно удивился матчу с Иорданией, потому что результата не было, хотя игроков той сборной я даже не знал. С Катаром было совсем иначе, но Бразилия – другой уровень. Думаю, они сейчас в два или три раза сильнее сборной России», – сказал бывший нападающий, выступавший за сборную России.

