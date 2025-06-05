«Аргентина, Уругвай, Бразилия». Глебов о желаемых соперниках сборной России
Данил Глебов хочет, чтобы сборная России сыграла с Аргентиной и Бразилией.
– Нигерия – хорошая сборная. Думаю, что она крепкая, физически сильная. Нас ждет непростая игра.
– Обидно, что Осимхен не приедет?
– Наверное, чуть-чуть обидно.
– С какими сборными хотели бы сыграть?
– Со всеми топовыми: Аргентина, Уругвай, Бразилия, – сказал полузащитник московского «Динамо» и сборной России Глебов.
В ближайших BetBoom товарищеских матчах россияне встретятся с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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