«Аргентина, Уругвай, Бразилия». Глебов о желаемых соперниках сборной России

Данил Глебов хочет, чтобы сборная России сыграла с Аргентиной и Бразилией.

– Нигерия – хорошая сборная. Думаю, что она крепкая, физически сильная. Нас ждет непростая игра.

– Обидно, что Осимхен не приедет?

– Наверное, чуть-чуть обидно.

– С какими сборными хотели бы сыграть?

– Со всеми топовыми: Аргентина , Уругвай , Бразилия , – сказал полузащитник московского «Динамо » и сборной России Глебов.

В ближайших BetBoom товарищеских матчах россияне встретятся с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).