Генсек РФС Митрофанов: «Играть с Аргентиной очень дорого. Мы просто не готовы столько платить. С Бразилией общаемся»

В РФС высказались о стоимости игры со сборной Аргентины.

– Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?

– Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными. Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить. Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.

К тому же, есть графики команд и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз и сбора национальной сборной не получилось, хотя другие команды были готовы приехать. Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай . Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.

– А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?

– Да, мы общаемся, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.