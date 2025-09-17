Чалов забил 2-й мяч за ПАОК в сезоне – с пенальти «Левадиакосу» Лодыгина в Кубке Греции. У форварда 7 голов за клуб в 49 матчах
Федор Чалов отметился голом в матче Кубка Греции.
ПАОК играет в гостях с «Левадиакосом» Юрия Лодыгина (1:2, второй тайм) в 1-м туре соревнования.
Российский полузащитник забил с пенальти на 36-й минуте.
Это седьмой гол экс-форварда ЦСКА за греческий клуб и второй в этом сезоне. Сегодняшний матч – 49-й для Чалова в ПАОК.
До этого в новом сезоне у Федора был гол в матче Лиги Европы – 28 августа он забил «Риеке».
С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости