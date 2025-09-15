У Оздоева гол и ассист за ПАОК в матче с ОФИ в чемпионате Греции – команда выиграла 2:1

У Магомеда Оздоева 1+1 в матче чемпионата Греции.

ПАОК обыграл ОФИ в 3-м туре греческой Суперлиги (2:1).

Оздоев открыл счет на 10-й минуте, на 24-й россиянин ассистировал Димитрису Пелкасу на победный гол в матче. Россиянин провел на поле весь матч.

У Оздоева 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах чемпионата Греции в этом сезоне.

Отметим, что Федор Чалов заменил Пелкаса на 67-й минуте и результативными действиями не отметился.

