  • У Оздоева гол и ассист за ПАОК в матче с ОФИ в чемпионате Греции – команда выиграла 2:1
2

У Оздоева гол и ассист за ПАОК в матче с ОФИ в чемпионате Греции – команда выиграла 2:1

У Магомеда Оздоева 1+1 в матче чемпионата Греции.

ПАОК обыграл ОФИ в 3-м туре греческой Суперлиги (2:1). 

Оздоев открыл счет на 10-й минуте, на 24-й россиянин ассистировал Димитрису Пелкасу на победный гол в матче. Россиянин провел на поле весь матч.

У Оздоева 1 гол и 2 ассиста в 3 матчах чемпионата Греции в этом сезоне.

Отметим, что Федор Чалов заменил Пелкаса на 67-й минуте и результативными действиями не отметился.

Подробная статистика Оздоева - здесь, Чалова – тут.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
