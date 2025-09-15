Первый тренер Чалова о ЦСКА: «Если бы он вернулся на годик, мог бы перезагрузиться. Клуб не купил нападающего, а Феде помогло бы возвращение в Россию»
Первый тренер Федора Чалова считает, что форварду стоило бы вернуться в ЦСКА.
Воспитанник армейцев выступает за греческий ПАОК с 2024 года. Ранее россиянин играл за «Базель» на правах аренды.
«Если бы Чалов вернулся в ЦСКА на годик, было бы хорошо. Я был бы точно не против!
ЦСКА был нужен нападающий, но никого не купили. А Феде помогло бы возвращение в Россию.
Не думаю, что ему в Москве плохо, – это один из лучших городов в мире. Мог бы перезагрузиться здесь, если это ему нужно», – сказал тренер Павел Коваль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
