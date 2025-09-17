«Акрон» сыграет с «Локомотивом» в Саранске из-за форума «Россия – спортивная держава»
«Акрон» и «Локомотив» встретятся в Саранске.
«Домашняя игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет в Саранске.
Перенос игры на «Мордовия Арену» связан с подготовкой и проведением XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», – сообщили тольяттинцы, играющие на «Самара-Арене».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Акрона»
