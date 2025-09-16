«Акрон» проиграл 6 матчей подряд. Побед в игровое время нет с июля

«Акрон» не сумел прервать серию поражений.

Команда Заура Тедеева сегодня уступила «Локомотиву» (1:3) в FONBET Кубке России.

Ранее тольяттинцы проиграли «Краснодару» (1:2), «Балтике» (0:2), «Локомотиву» (0:2), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (1:2).

Последняя победа – над армейцами по пенальти в Кубке. В игровое время «Акрон» не побеждает 9 матчей – с июля.

20 сентября он встретится с «Рубином» в Мир РПЛ.