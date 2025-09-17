Тренер «Бенфики» о 2:3 с «Карабахом»: «Хорошо начали игру, но первый пропущенный гол нас подкосил. Команда должна уметь подняться после такого поражения»

Тренер «Бенфики» оценил домашнее поражение от «Карабаха» (2:3).

К 30-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов лиссабонцы выигрывали со счетом 2:0.

«Это не тот результат, которого мы хотели. Мы очень хорошо начали игру, провели отличные первые 30 минут, но я ощутил: то, как мы пропустили первый гол, немного нас подкосило. Потом команде стало трудно найти себя, удержаться в игре.

Думаю, два пропущенных гола нам сильно аукнулись. С учетом того, чем мы являемся, того, как мы обороняемся, как мы компактны – это нанесло нам серьезный урон. В итоге получился результат, которого мы не хотели, и вечер, который не стал удачным.

Пропущенные голы? Здесь мы увидели два длинных заброса из глубины. В первом случае – огромное пространство между Дедичем и Силвой – мяч прошел между ними. А потом была передача за спину, когда линия пошла вперед, оставив игроков позади и выведя соперника в опасную зону.

Команда должна уметь подняться после такого поражения, проанализировать то, что произошло, очень хорошо понять момент, в котором мы находимся как на поле, так и за его пределами, и ответить как можно быстрее», – сказал Бруну Лаже .