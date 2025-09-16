Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»

Микель Артета доволен победой над «Атлетиком» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Какое прекрасное место для игры в футбол! Атмосфера тут, пожалуй, одна из лучших, в которых мне приходилось играть.

Очень сложный матч. Мы знали, что первые 20 или 25 минут будут тяжелыми, особенно учитывая стиль игры соперника – интенсивный, прямолинейный, богатый на голы. Но после этого, думаю, мы начали брать игру под контроль.

Во втором тайме мы доминировали гораздо сильнее и выглядели гораздо опаснее. И в итоге условия матча поспособствовали нашей победе. Я очень доволен», – заявил главный тренер «Арсенала».