Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
Микель Артета доволен победой над «Атлетиком» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Какое прекрасное место для игры в футбол! Атмосфера тут, пожалуй, одна из лучших, в которых мне приходилось играть.
Очень сложный матч. Мы знали, что первые 20 или 25 минут будут тяжелыми, особенно учитывая стиль игры соперника – интенсивный, прямолинейный, богатый на голы. Но после этого, думаю, мы начали брать игру под контроль.
Во втором тайме мы доминировали гораздо сильнее и выглядели гораздо опаснее. И в итоге условия матча поспособствовали нашей победе. Я очень доволен», – заявил главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
