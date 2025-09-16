У «Арсенала» 4 сухие победы в 5 матчах сезона, единственное поражение – от «Ливерпуля» после гола Собослаи со штрафного. Дальше – «Ман Сити»

«Арсенал» пропустил только в одном из пяти матчей сезона.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Атлетик» (2:0) в Лиге чемпионов. Ранее были побеждены «Ноттингем Форест» (3:0), «Лидс» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лондонцы проиграли только «Ливерпулю» (0:1), пропустив от Доминика Собослаи со штрафного.

21 сентября «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в АПЛ.